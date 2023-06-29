Парфёнов: «Тосно» остался должен и мне, и футболистам, причём нормально так должен

Бывший главный тренер «Тосно», Дмитрий Парфёнов рассказал, что клуб из Ленинградской области после банкротства остался должен ему серьёзные деньги.

««Тосно» остался должен и мне, и футболистам, причём нормально так должен. Но юридических концов не найдёшь. Что то висело на компаниях банкротах, что то обещала выделить Ленинградская область — и забыла. У меня был позитивный разговор с губернатором, на финал Кубка прилетел целый самолет с областным правительством. После нашей победы сказали: «Красавцы, „Тосно“ напрямую отобрался в групповой этап Лиги Европы!».

Затем в течение недели все обещания ушли в песок, нюансы мне неизвестны. Что предъявишь, если были лишь слова? Сегодня сказал одно — завтра другое. Не зря в КХЛ и Единой Лиге ВТБ перед сезоном требуют от клубов банковских гарантий. Произойти может что угодно, но кто то должен ответить деньгами. Футболисты так подписывают контракты с турецкими клубами. Спасибо на добром слове, но дайте банковскую гарантию, иначе до свидания», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».