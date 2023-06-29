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Лионель Месси снялся в аргентинском сериале

Лионель Месси снялся в аргентинском сериале
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Аргентинский нападающий Лионель Месси принял участие в съемках аргентинского сериала.

Форвард появится в одном из эпизодов аргентинского сериала Los Protectores. Согласно сценарию Месси играет в сериале самого себя, а трое агентов, которые пытаются избежать банкротства, предложили форварду каждый день выступать за новый аргентинский клуб во время отпуска.

Отмечается, что съёмки проходили в Париже, когда аргентинец выступал за «ПСЖ».

Лионель Месси снялся в сериале

Напомним, в летнее трансферное окно Месси покинул «ПСЖ» и перешёл в «Интер Майами» в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Месси принял участие в 41 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

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