«Реал» готов дать Мбаппе крупный бонус, если он перейдёт в клуб в 2024 году

«Реал» готов предложить форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе подписной бонус, если он перейдёт в мадридский клуб на правах свободного агента в 2024 году, сообщает The Athletic.

По данным источника, маловероятно, что Мбаппе перейдёт в «Реал» этим летом. Мадридский клуб готов дать французу бонус в размере € 130 млн, если он перейдёт в команду бесплатно.

Ранее сообщалось, что в борьбу за Мбаппе включился «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Соглашение Мбаппе с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал десять результативных передач.

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