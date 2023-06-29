Серхио Рамос хочет вернуться в «Севилью»

Защитник Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в «Севилье», сообщает Cadena Ser.
По данным источника, испанец в следующем сезоне хочет выступать за «Севилью», несмотря на предложение из Саудовской Аравии. Одним из аргументов является то, что «Севилья» будет выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Однако, клуб сомневается, что Рамос сможет прийти в клуб.
Рамос является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в «Реал».
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Севилья» заняла 12-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Также команда стала победителем Лиги Европы, обыграв в решающем матче турнира «Рому».
Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Рамоса, который выступал за клуб с 2021 года. В прошлом сезоне испанец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.
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