Партнёрство чёрных футболистов обвинило английский футбол в недостаточном разнообразии

Партнёрство чёрных футболистов осудило английский футбол в недостаточной заинтересованности в решении проблемы недостаточной репрезентации темнокожих тренеров в клубах, сообщает Sky Sports.
Ещё в 2020 году Футбольной ассоциацией Англии был составлен Кодекс разнообразия футбольного руководства, который был призван решить проблему недостаточного представительства не белых работников в персонале клубов.
Документ поддержали все 20 клубов АПЛ. Тем не менее, если брать клубы Английской футбольной лиги, куда входят команды из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2, то лишь 29 из 72 организаций подписались под новым кодексом.
В кодексе есть квоты, к которым должны стремиться клубы: 25% новых работников на позиции обычных тренеров, а также 10% людей, нанимаемых на высшие тренерские должности, должны быть чёрными, азиатами или смешанного происхождения.
Темнокожие игроки составляют 43% от всех футболистов АПЛ, а также 34% от игроков клубов Английской футбольной лиги.
Лишь 10 клубов из всех дивизионов соответствуют поставленным требованиям: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд», «Бёрнли», «Бёртон Альбион», «Донкастер Роверс», «Флитвуд Таун», «Ипсвич Таун», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Стоук Сити».
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