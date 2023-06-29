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Bloomberg: катарцы уверены, что купят «Манчестер Юнайтед»

Bloomberg: катарцы уверены, что купят «Манчестер Юнайтед»
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Катарская группа, возглавляемая шейхом Ясимом, всё больше уверена в том, что сможет выиграть конкуренцию за покупку «Манчестер Юнайтед», сообщает Bloomberg. Главным конкурентом катарцев считается британский миллиардер Джим Рэдклифф.

Процесс по продаже клуба идёт не первый месяц по причине того, что предложения сторон не удовлетворяли ожидания владельцев клуба — семейство Глейзеров.

Несмотря на высокие запросы Глейзеров, люди из внутреннего круга катарской группы уверены в том, что покупка клуба — лишь вопрос времени.

Тем не менее, нельзя исключать возможность того, что в самый последний момент Глейзеры предпочтут не продавать клуб, а лишь примут инвестиции извне, которые помогут сделать реновацию стадиона и тренировочной базы.

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