Романо: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» вскоре снова обсудят трансфер Маунта

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время снова обсудит трансфер полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта в стан «красных дьяволов».

«Мои источники сохраняют уверенность в том, что сделка произойдёт, основываясь на первом раунде переговоров. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» вскоре продолжат обсуждение. Обе стороны воспринимают нынешнюю неделю как решающую в отношении Маунта», — написал Романо в своих социальных сетях.

В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.