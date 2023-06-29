Романо: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» вскоре снова обсудят трансфер Маунта

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» в самое ближайшее время снова обсудит трансфер полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта в стан «красных дьяволов».
«Мои источники сохраняют уверенность в том, что сделка произойдёт, основываясь на первом раунде переговоров. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» вскоре продолжат обсуждение. Обе стороны воспринимают нынешнюю неделю как решающую в отношении Маунта», — написал Романо в своих социальных сетях.
В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
- 29 июня 2023
-
07:42
-
07:22
-
07:18
-
07:08
-
06:59
-
06:40
-
04:53
-
04:24
-
03:46
-
02:23
-
02:01
-
01:44
-
01:36
-
01:19
-
01:18
-
00:57
-
00:52
-
00:52
-
00:36
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:17
-
00:16
-
00:02
- 28 июня 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:38
-
23:32
-
23:26
-
23:17
-
23:11
-
23:09