Романо: Ким Мин Джэ перейдёт в «Баварию», поехали!
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Известнейший футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Бавария» и центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ достигли устной договорённости по личному контракту. Мюнхенскому клубу остаётся заплатить сумму выкупа, указанную в контракте корейца.
Как дальше сообщает Романо, Ким согласился на контракт длиной в пять лет, тем самым соглашение будет активно вплоть до лета 2028 года. Сумма выкупа в контракте Джэ составляет около € 50 млн. Как только «Бавария» активирует эту опцию и заплатит итальянскому клубу, переход можно будет считать свершённым.
Корейский защитник стал одним из главных лиц феноменального сезона «Наполи», в котором итальянский клуб выиграл национальный чемпионат и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов.
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