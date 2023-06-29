Романо: Ким Мин Джэ перейдёт в «Баварию», поехали!

Известнейший футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Бавария» и центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ достигли устной договорённости по личному контракту. Мюнхенскому клубу остаётся заплатить сумму выкупа, указанную в контракте корейца.

Как дальше сообщает Романо, Ким согласился на контракт длиной в пять лет, тем самым соглашение будет активно вплоть до лета 2028 года. Сумма выкупа в контракте Джэ составляет около € 50 млн. Как только «Бавария» активирует эту опцию и заплатит итальянскому клубу, переход можно будет считать свершённым.

Корейский защитник стал одним из главных лиц феноменального сезона «Наполи», в котором итальянский клуб выиграл национальный чемпионат и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов.