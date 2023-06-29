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Поль Погба: никто не заслуживает смерти, пусть свершится правосудие

Поль Погба: никто не заслуживает смерти, пусть свершится правосудие
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Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отреагировал на беспорядки во Франции.

«Покойся с миром, Нахель, мои соболезнования его маме и семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие», — написал Погба в социальной сети.

27 июня полиция Франции застрелила молодого человека по имени Нахель. Полицейский так поступил из-за того, что парень отказал остановить свой автомобиль. В связи с этой ситуаций во Франции начались беспорядки.

Ранее стало известно, что Погба сократил отпуск на неделю и планирует прибыть на клубную базу раньше остальных партнёров. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

В сезоне-2022/2023 30-летний полузащитник сыграл всего в 10 матчах, в общей сложности проведя на поле 161 минуту.

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