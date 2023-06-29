Фабрицио Романо: «Челси» приобрёл 18-летнего бразильца за € 15 млн

Известнейший футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» приобрели 18-летнего атакующего полузащитника «Сантоса» Анжело.

Сумма трансфера составит € 15 млн. Контракт заключён до 2029 года. Как сообщает Романо, бразилец проведёт предсезонную подготовку вместе с лондонским клубом, а затем будет отправлен в аренду для получения игровой практики.

Анжело — левша с ростом 182 см. Он может сыграть вингера на обоих флангах, а также под нападающим. Главная позиция игрока — правый атакующий полузащитник, смещающийся в центр и штрафную площадь соперника.

За «Сантос» игрок активно выступает уже с 2020 года. За бразильский клуб вингер провёл уже 129 матчей во всех турнирах, где отметился 5 голами и 10 результативными передачами.