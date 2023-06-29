«Бешикташ», кроме Кузяева, хочет подписать экс-игрока «Локомотива»
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Турецкий «Бешикташ», помимо российского полузащитника Далера Кузяева, сделал предложение хавбеку «Ниццы» Алексису Бека-Бека. У клуба сорвался переход футболиста мадридского «Атлетико» Жоффрея Кондогбиа. Об этом сообщает TRT Spor.
В середине июня сообщалось, что «Бешикташ» сделал 30-летнему Кузяеву официальное предложение, по которому россиянин получит зарплату в размере от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год и подписной бонус в € 2,5 млн. У Кузяева истекает контракт с «Зенитом», поэтому новому клубу он достанется на правах свободного агента. Появлялась информация о желании Далера продолжить карьеру в Европе.
22-летний Бека-Бека с 2021 по 2022 год выступал в составе московского «Локомотива». Сейчас у него контракт с «Ниццей» до 2027 года.
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