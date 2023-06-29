Абаев: Пиняев не останавливается, он может стать одним из лидеров «Локомотива»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о победе вингера железнодорожников Сергея Пиняева в номинации «Лучший молодой футболист РПЛ сезона-2022/2023» по версии «Чемпионата».

«Награда абсолютно заслуженная, он молодец, прогрессирует. Пиняев отлично играл в «Крыльях», теперь в «Локомотиве».

Он не останавливается, работает над собой. Надеюсь, что следующий сезон ещё лучше сложится для него. Сергей не боится брать на себя игру, обострять. Он вполне может стать одним из лидеров «Локо» в ближайшие годы», – приводит слова Абаева Metaratings.

Ежегодная премия лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).