«Реал» следит за Мбаппе восемь лет, в 2017-м Килиан отказал клубу и выбрал «ПСЖ» — MD

Мадридский «Реал» более восьми лет следит за игрой французского форварда Килиана Мбаппе. Всё началось в 2015 году, когда француз начал блистать в составе «Монако» в возрасте 16 лет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В 2017 году «Реал» сделал предложение «Монако» о покупке вундеркинда за € 160+20 млн. Однако в сделку вмешался «ПСЖ», предложивший аналогичные условия и пообещавший, что Килиан будет важным игроком в команде. Этого, по мнению семьи Мбаппе, могло не произойти в «Реале». «ПСЖ» арендовал форварда на год, а в 2018-м выкупил его трансфер за € 180 млн.
В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 10 результативных передач. Сообщается, что Килиан может перейти в «Реал» на правах свободного агента в 2024 году.
Вембаньяма встретился с Мбаппе. Видеоролик:
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