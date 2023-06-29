Игрок «Спартака» Денисов: меня пытались переманить в «Зенит», но отец сразу отказался

Футболист «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что его пытались переманить в «Зенит» на молодёжном уровне. Сам футболист рос в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что не перешёл в структуру сине-бело-голубых благодаря решению отца.

«Пытались ли меня переманить в «Зенит»? Конечно. Речь шла о молодёжном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».

Со мной на интервью приехал мой папа, ещё на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита». Так вот, отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой», — приводит слова Даниила Денисова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Денисов провёл за «Спартак» 41 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.