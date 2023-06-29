Стало известно, почему владельцы «Манчестер Юнайтед» до сих пор не продали клуб

Семья Глэйзеров, владеющая английским «Манчестер Юнайтед», не может несколько месяцев продать клуб, так как не все её представители склоняются к подобному распоряжению активом. Об этом сообщает Global Finance.

Сейчас клубом владеют пять детей умершего в 2014 году Малкольма Глэйзера. Это Аврам Глэйзер, Брайан Глэйзер, Эдвард Глэйзер, Джоэль Глэйзер и Кевин Глэйзер. Не все из пяти сыновей согласны на продажу «Манчестер Юнайтед».

Главным претендентом на покупку клуба является шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Однако с ним Глэйзеры не могут договориться о сумме выкупа. Глэйзеры являются владельцами контрольного пакета акций «Манчестер Юнайтед» с 2005 года.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: