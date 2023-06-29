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Юран: контракт с «Пари НН» автоматически продлевается на два года

Юран: контракт с «Пари НН» автоматически продлевается на два года
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что его контракт с нижегородцами рассчитан на два года.

«Изначально в моём соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года.

О чём я говорил с губернатором Нижегородской области? Эта встреча была запланирована. Нормальная ситуация. Глава региона захотел меня выслушать по окончании сезона. Мы обменялись мнениями, получился конструктивный диалог. Подвели итоги, подумали над тем, что можно сделать для улучшения результатов. Беседовали где-то полтора часа в Москве в представительстве Нижегородской области.

Оба согласились с тем, что нужно делать ставку на местную молодёжь, развивать её, привлекать к основе. В будущем продавать перспективных футболистов, чтобы клуб на этом зарабатывал. Яркий пример — защитник Илья Агапов, который зимой перешёл в ЦСКА. Это вектор развития «Пари НН». При этом команде нужно небольшое усиление в лице более опытных футболистов, чтобы молодёжь быстрее прогрессировала рядом с такими исполнителями. В целом получилась хорошая беседа», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».

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