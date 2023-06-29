Даниил Денисов: «Спартак» — второй клуб в Петербурге по числу болельщиков

Футболист «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как начал болеть за красно-белых, живя в Санкт-Петербурге. Он объяснил, почему начал поддерживать именно «Спартак», а не «Зенит».

«Каково это – жить в Петербурге и болеть за «Спартак»? «Спартак» — второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно-белых.

Я просто с детства слышал, что «Спартак» — великий клуб нашей страны, хотя до определённого возраста вообще ни за кого не болел. Мне рассказывали об истории «Спартака». В один момент я просто принял решение, что это моя команда. Ну и принципиальность соперничества для меня очевидна, за СШОР я играл против «Зенита» по пять раз за год. Настоящим болельщиком «Спартака» я стал уже подростком, где-то в момент перехода в нашу академию», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».