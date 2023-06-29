Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Денисов: «Спартак» — второй клуб в Петербурге по числу болельщиков

Даниил Денисов: «Спартак» — второй клуб в Петербурге по числу болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как начал болеть за красно-белых, живя в Санкт-Петербурге. Он объяснил, почему начал поддерживать именно «Спартак», а не «Зенит».

«Каково это – жить в Петербурге и болеть за «Спартак»? «Спартак» — второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно-белых.

Я просто с детства слышал, что «Спартак» — великий клуб нашей страны, хотя до определённого возраста вообще ни за кого не болел. Мне рассказывали об истории «Спартака». В один момент я просто принял решение, что это моя команда. Ну и принципиальность соперничества для меня очевидна, за СШОР я играл против «Зенита» по пять раз за год. Настоящим болельщиком «Спартака» я стал уже подростком, где-то в момент перехода в нашу академию», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Денисов: меня пытались переманить в «Зенит», но отец сразу отказался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023