«Милан» планирует подписать ещё пятерых игроков

«Милан» нацелен на подписание ещё пятерых игроков, сообщает в своём твиттере журналист Николо Скира. В числе этих футболистов — два полузащитника, правый вингер, «десятка» и форвард. Ни один из футболистов не называется.

Помимо этого, «россонери» уже почти оформили трансферы Лофтус-Чика из «Челси» и Луки Ромеро из «Лацио».

Также «Милан» бесплатно оформил трансфер вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 «Милан» занял пятое место, набрав 70 очков в 38 матчах. На счету клуба 20 выигранных матчей, 8 поражений и 10 ничьих.

Недавно сообщалось, что итальянский клуб очень близок к подписанию хавбека «Челси» Кристиана Пулишича.

Не исключено, что клуб и распрощается с некоторыми из своих футболистов. Например, защитник «Милана» Сандро Тонали может перейти в «Ньюкасл».