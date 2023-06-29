«Милан» планирует подписать ещё пятерых игроков

«Милан» нацелен на подписание ещё пятерых игроков, сообщает в своём твиттере журналист Николо Скира. В числе этих футболистов — два полузащитника, правый вингер, «десятка» и форвард. Ни один из футболистов не называется.
Помимо этого, «россонери» уже почти оформили трансферы Лофтус-Чика из «Челси» и Луки Ромеро из «Лацио».
Также «Милан» бесплатно оформил трансфер вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 «Милан» занял пятое место, набрав 70 очков в 38 матчах. На счету клуба 20 выигранных матчей, 8 поражений и 10 ничьих.
Недавно сообщалось, что итальянский клуб очень близок к подписанию хавбека «Челси» Кристиана Пулишича.
Не исключено, что клуб и распрощается с некоторыми из своих футболистов. Например, защитник «Милана» Сандро Тонали может перейти в «Ньюкасл».
- 29 июня 2023
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