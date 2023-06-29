Руслан Литвинов: узнал об уходе Мележикова из «Спартака», только когда вернулся из деревни

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба. Он признался, что не сразу узнал об уходе Мележикова, так как находился в деревне и не читал новости.
«С Мележиковым не попрощался, но я думаю, что мы с ним ещё увидимся. Лучше сказать все тёплые слова поддержки и благодарности за то, что он для нас сделал, вживую. Буду ждать встречи.
Я в деревне старался отключиться от всего, не читал никакие новости. Только когда уже вернулся из деревни, увидел новость об уходе Мележикова. Что поделать — это жизнь. Всё меняется, начинаются какие-то новые этапы в жизни. Всё что ни делается, всё к лучшему», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 июня 2023
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