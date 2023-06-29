«Локомотив» объявил об уходе главного тренера молодёжной команды
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Московский «Локомотив» объявил об уходе главного тренера молодёжной команды Максима Мишаткина. Сотрудничество сторон прекращено в связи с истечением срока контракта.
«Мы благодарим Максима Юрьевича за проделанную работу и желаем дальнейших успехов!» — написала пресс-служба молодёжки «Локомотива» в клубном телеграм-канале.
Максим Мишаткин возглавлял молодёжную команду «Локомотива» с лета 2019 года. С железнодорожниками он участвовал в Юношеской лиге УЕФА и занимал третье место в молодёжном первенстве России в сезонах-2019/2020 и 2021/2022.
Напомним, основную команду железнодорожников по ходу сезона-2022/2023 возглавил Михаил Галактионов. «Локомотив» завершил минувший сезон на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
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