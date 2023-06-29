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«Локомотив» объявил имя нового главного тренера молодёжной команды

«Локомотив» объявил имя нового главного тренера молодёжной команды
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Московский «Локомотив» объявил о назначении Вячеслава Вашкевича на пост главного тренера молодёжной команды. Ранее этот специалист работал с юношеской командой железнодорожников 2005 года рождения.

«Желаем успехов в работе с командой в предстоящем сезоне!» — написала пресс-служба молодёжки «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

Ранее сегодня «Локомотив» объявил об уходе главного тренера молодёжной команды Максима Мишаткина. Сотрудничество сторон прекращено в связи с истечением срока контракта. Под руководством Мишаткина молодёжка «Локо» дважды становилась бронзовым призёром молодёжного первенства.

Напомним, основную команду железнодорожников по ходу сезона-2022/2023 возглавил Михаил Галактионов. «Локомотив» завершил минувший сезон на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

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