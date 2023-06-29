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Луис Энрике прилетел в Париж, чтобы согласовать последние детали перехода в «ПСЖ» — SZ

Луис Энрике прилетел в Париж, чтобы согласовать последние детали перехода в «ПСЖ» — SZ
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Испанский специалист Луис Энрике в эти дни находится в Париже, где согласовывает последние детали своего будущего соглашения с местным «ПСЖ». Об этом сообщает Sports Zone в «Твиттере». По сведениям источника, Энрике также посетит тренировочную базу парижан, чтобы адаптировать под себя и свою команду офисные помещения.

Последним местом работы 53-летнего специалиста была сборная Испании, которую он покинул после провала на чемпионате мира 2022 года — его команда вылетела в 1/8 финала от Марокко (0:0, 0:3 пен). Ранее Энрике работал в «Барселоне», «Сельте» и «Роме». С сине-гранатовыми специалист выиграл девять трофеев, а также стал лучшим тренером мира в сезоне-2014/2015.

Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку. Видеоролик:

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