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В «Зените» показали, как поздравили Малкома с рождением сына

В «Зените» показали, как поздравили Малкома с рождением сына
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Нападающий «Зенита» Малком 13 мая стал отцом. У него и его жены Летиции родился сын Габриэл. В связи с этим игроки петербуржской команды устроили для футболиста поздравительный коридор. Через него прошёл и форвард Матео Кассьерра, забивший первый мяч в составе сборной Колумбии. Видео коридора опубликовано в телеграм-канале «Зенита».

Малком завершил прошлый сезон досрочно, чтобы свидеться с новорождённым сыном в Бразилии. Сегодня, 29 июня, бразилец вернулся в расположение «Зенита» и начал подготовку к новому сезону, который начнётся для чемпионов России 15 июля матчем с ЦСКА за Суперкубок России.

Кассьерра сыграл за сборную Колумбии в товарищеских матчах с Ираком (1:0) и Германией (2:0). В первой встрече форвард «Зенита» забил единственный мяч.

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