Источник: Абаскаль лично хочет подписать Бонгонда в «Спартак», сделка близка к завершению

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лично настоял на приобретении 27-летнего полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, за счёт трансфера бельгийца Абаскаль хочет расширить вариативность в атакующей линии «Спартака». Сделка близка к завершению.

Ранее стало известно, что «Кадис» назвал смехотворным предложение «Спартака» в размере около € 4 млн. Испанский клуб планировал выручить за трансфер Тео Бонгонда не менее € 8 млн. После этого в СМИ появилась информация, что красно-белые предложили за Тео € 7 млн.

В сезоне-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче Ла Лиги, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Интересно, что тренером «Спартака» сейчас является Гильермо Абаскаль, который какое-то время работал в составе технического секретариата «Кадиса».