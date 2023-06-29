Полузащитник «Спартака» Зиньковский рассказал, как провёл отпуск в Марокко

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как провёл отпуск в Марокко в летнее межсезонье. Футболист поделился впечатлениями от отдыха в экзотической стране.

«Марокко — экзотическая и колоритная страна. Нам с женой понравилось. Что не понравилось? Беднота, если можно так сказать. Мы были в Марракеше: весь город — это большой рынок. Много попрошаек, много людей, кто постоянно подходит и говорит: «Купи, купи, купи, что угодно купи», и попрошайничают много.

Спонтанная покупка? Такого не было. Там приходишь, и все просят что-то купить. И ты хочешь что-то купить! Там много разных товаров: текстиль, ковры, всякие их одежды, брелоки, железки и плетёнки. Наверное, есть всё», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.