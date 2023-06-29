Патрик Виейра может стать тренером «Страсбурга»

Одним из главных претендентов на должность нового главного тренера «Страсбурга» является бывший полузащитник «Челси» и нынешний тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра, сообщает L'Equipe.

Несмотря на то что французский клуб смог сохранить место в Лиге 1, Фредерик Антонетти по обоюдному согласию сторон ушёл из команды, и теперь «Страсбург» ищет нового специалиста.

В начале недели стало известно, что новым владельцем клуба стала компания BlueCo (также владеющая «Челси»). Новое руководство «Страсбурга» нацелено на улучшение результатов клуба. Они ищут менеджера, который сможет соответствовать этим более высоким амбициям.

Приоритетные варианты для «Страсбурга» — Виейра, Филипп Монтанье и Карел Герартс. Однако последний имеет меньше шансов: клуб заинтересован во франкоязычном тренере.

Остаются Виейра и Монтанье, который был уволен из «Тулузы» в конце сезона. Его окружение заявило, что после опыта работы в этом клубе он «устал» и, скорее всего, пока не будет возглавлять другие проекты. Поэтому Виейра считается приоритетным для «Страсбурга» на данный момент.