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«Реал» нацелен на аренду Влаховича

«Реал» нацелен на аренду Влаховича
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Мадридский «Реал» может арендовать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Football Espana. Итальянский клуб планирует продать игрока, поскольку остался недоволен его игрой. Таким образом, аренда с возможностью дальнейшего выкупа — идеальный для обеих сторон вариант.

После ухода из стана «сливочных» Карима Бензема «Реал» находится в активном поиске нового форварда. Приоритетным вариантом для испанцев на сегодня является французский нападающий Килиан Мбаппе. Правда, мадридский клуб намерен обрести игрока «ПСЖ» бесплатно, для этого клубу придётся подождать ещё как минимум до января, поэтому рассматриваются и другие варианты. В последнее время активно ходят слухи о том, что испанская команда наблюдает за Гарри Кейном и Виктором Осимхеном.

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