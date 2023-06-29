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Ловчев отреагировал на то, что Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы

Ловчев отреагировал на то, что Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы
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Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев отреагировал на то, что известный российский тренер Леонид Слуцкий спародировал интимное видео Артёма Дзюбы.

«Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение — тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.

Поход в КВН, песня на Новый год — разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность. Но, когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать. Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьёз уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться. Потом он придёт в команду, где серьёзная работа. Тренер — это серьёзная фигура, а не шут», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы
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