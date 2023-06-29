Ловчев отреагировал на то, что Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев отреагировал на то, что известный российский тренер Леонид Слуцкий спародировал интимное видео Артёма Дзюбы.
«Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение — тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.
Поход в КВН, песня на Новый год — разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность. Но, когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать. Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьёз уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться. Потом он придёт в команду, где серьёзная работа. Тренер — это серьёзная фигура, а не шут», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 29 июня 2023
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