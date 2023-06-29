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Бывшие игроки «Реала» Макманаман и Вудгейт посоветовали Беллингему выучить испанский язык

Бывшие игроки «Реала» Макманаман и Вудгейт посоветовали Беллингему выучить испанский язык
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Экс-полузащитник Стив Макманаман и экс-защитник Джонатан Вудгейт, игравшие в своей карьере в мадридском «Реале», посоветовали хавбеку Джуду Беллингему поскорее выучить испанский.

Напомним, Беллингем недавно перешёл в испанский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Мой совет игроку, приехавшему в Испанию, — постараться как можно быстрее выучить язык и вписаться в местную культуру, всегда прилагая усилия. Главное — стараться. Ошибки не страшны, все понимают, что ты учишься», — цитирует Вудгейта ESPN.

«Само собой разумеется, что надо выучить язык, хотя сейчас и есть переводчики и англоговорящие игроки. Но самое главное — влиться в ту среду, где ты будешь жить», — сказал, в свою очередь, Макманаман.

20-летний полузащитник сборной Англии перешёл в «Реал» за € 134 млн с учётом дополнительных выплат. Контракт рассчитан на шесть лет.

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