Бывшие игроки «Реала» Макманаман и Вудгейт посоветовали Беллингему выучить испанский язык

Экс-полузащитник Стив Макманаман и экс-защитник Джонатан Вудгейт, игравшие в своей карьере в мадридском «Реале», посоветовали хавбеку Джуду Беллингему поскорее выучить испанский.

Напомним, Беллингем недавно перешёл в испанский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Мой совет игроку, приехавшему в Испанию, — постараться как можно быстрее выучить язык и вписаться в местную культуру, всегда прилагая усилия. Главное — стараться. Ошибки не страшны, все понимают, что ты учишься», — цитирует Вудгейта ESPN.

«Само собой разумеется, что надо выучить язык, хотя сейчас и есть переводчики и англоговорящие игроки. Но самое главное — влиться в ту среду, где ты будешь жить», — сказал, в свою очередь, Макманаман.

20-летний полузащитник сборной Англии перешёл в «Реал» за € 134 млн с учётом дополнительных выплат. Контракт рассчитан на шесть лет.