Ловчев: Эшуорт работает по трансферам «Спартака», и трансферы слабенькие

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал работу спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта, назвав его трансферы «слабенькими». Также Ловчев отреагировал на смену гендиректора в московском клубе.

«Произошли перемены в руководстве клуба. Пришёл Олег Малышев, который до этого клубом не руководил и к футболу, насколько понимаю, отношения не имел или имел неблизко. Но много ли у нас среди руководителей в РПЛ футбольных людей?

Тот случай, когда, как в «Иронии судьбы», когда в конце фильма мама главного героя говорит: «Поживём — увидим». Только вроде бы всё нормализовалось, успокоилось, как снова перемены. Мележиков ушёл, а Эшуорт, которого мне сын, когда Эшуорт только приходил, назвал проходимцем, остался. Эшуорт работает по трансферам, и трансферы слабенькие», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.