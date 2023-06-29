Созин — о Чалове: нельзя тратить десятки миллионов на легионеров, а своих отдавать задарма

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА.

«Сейчас много обсуждают возможный уход Феди Чалова из ЦСКА. Конечно, люди вне системы клуба не знают, о каких суммах реально идёт речь. Но в СМИ упоминается сумма в € 4 млн плюс какие-то бонусы. За человека, который забил за сезон в России больше 20 голов. Как это понимать? Почему ЦСКА берёт «птенцов Мовсесяна» Гайча, Фукса и Эджуке за 12 или 9 млн, а за Федю дают так мало? Неужели российский футболист настолько обесценен?

Конечно, желание развиваться можно только приветствовать. Другая лига, скорости, требования. Но отпускать за так дёшево нужно, только если Федя очень попросит его отпустить. Должно быть уважение. Нельзя брать непонятных легионеров за десятки миллионов, а своих отдавать задарма», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».