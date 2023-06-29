«Интер» готов включить обязательный выкуп в сделку по аренде Лукаку
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«Интер» готов провести повторные переговоры с лондонским «Челси» относительно аренды бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио. «Нерадзурри» готовы взять футболиста обратно в аренду с условием обязательного последующего выкупа.
Идея состоит в том, чтобы предложить кредит на Лукаку с обязательством выкупа за довольно высокую сумму, которая будет выплачиваться по частям в течение нескольких лет.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Лукаку сыграл в 25 матчах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. Вместе с «Интером» бельгиец дошёл до финала Лиги чемпионов, где итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:1. В итальянской лиге «Интер» занял третье место.
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