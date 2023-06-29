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Андер Карбахо стал главным аналитиком «Спартака»

Андер Карбахо стал главным аналитиком «Спартака»
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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что к основной команде присоединился испанский специалист Андер Карбахо, который занял пост главного аналитика.

«Начали второй тренировочный день с приветственного коридора для тех, кто вернулся из аренды, и дублёров, а также главного аналитика команды Андера Карбахо. И Руслана Литвинова», — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Известно, что ранее Карбахо работал аналитиком в английском «Лидс Юнайтед». В АПЛ он анализировал игру своей команды и работал с передовыми спортивными технологиями для обработки информации о футболистах.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

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