«Челси» готов продать Пулишича в три раза дешевле, чем купил у «Боруссии»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Милан». Итальянский клуб предлагает за футболиста € 15 млн, когда как «Челси» готов расстаться с Кристианом за € 20 млн. Это на € 46 млн меньше, чем синие заплатили дортмундской «Боруссии» в 2019 году. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
В минувшем сезоне 24-летний Пулишич вышел на поле в 30 матчах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт американца с «Челси» истекает летом 2024 года. Всего за «Челси» Пулишич в 145 матчах забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу.
Вчера, 28 июня, «Челси» продал в «Арсенал» нападающего Кая Хаверца. Ранее клуб расстался с вратарём Эдуаром Менди и полузащитником Н'Голо Канте.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси». Видеоролик:
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