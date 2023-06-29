Юрий Сёмин: вполне возможно, что к Хлусевичу есть интерес со стороны зарубежных клубов

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на слухи об интересе к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу со стороны иностранных клубов. Ранее СМИ сообщали, что Хлусевич интересен «Дженоа», «Лацио», «Вероне», а также лиссабонскому «Спортингу».
«Даниил физически хорошо одарённый молодой человек. Хлусевич со своими физическими данными может прогрессировать. Вполне возможно, что какой-то интерес со стороны зарубежных клубов к нему есть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Хлусевич провёл 26 игр за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт три результативные передачи.
Красно-белые завершили кампанию на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.
- 29 июня 2023
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