Ловчев высказался об уголовном деле Промеса в Нидерландах

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уголовном деле нападающего красно-белых Квинси Промеса в Нидерландах.
«На мой взгляд, в оценке этой истории довольно трудно подходить с тем, как бы поступили в «Спартаке» раньше — время изменилось. Нельзя футболиста просто взять и отчислить. Потому что руководитель, который это сделает, сразу же должен ответить себе на вопросы о то, кто закроет убыток (потому что футболист — это товар) и кто даст денег на нового футболиста, который должен быть не слабее отчисленного.
Промес – сильный игрок, он делает разницу и приносит пользу. В России к нему по нарушению законов не было вопросов. Ведёт он себя у нас образцово, играет хорошо в футбол. «Спартак» уже сделал заявление, что готов в случае необходимости оказать помощь и содействие игроку в юридических вопросах по апелляции. Это логично, он игрок «Спартака», клубы должны помогать своим футболистам. Промес «Спартаку» ничего плохого не сделал, только хорошее. Он один из, наверное, пяти лучших иностранцев в истории клуба, он провёл в клубе лучшие годы карьеры», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 29 июня 2023
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