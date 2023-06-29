Лукас Эрнандес перейдёт в «ПСЖ»

«ПСЖ» купит защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрис Хокинс. Немецкий клуб уже дал игроку разрешение на поездку во Францию для прохождения медосмотра.

Индивидуальный контракт между защитником и «ПСЖ» уже заключён — срок договорённости будет составлять три года с возможностью продления на один сезон.

Дело осталось за клубами, они должны согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что парижане заплатят около € 47 млн за игрока.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Лукас Эрнандес провёл семь матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. «Бавария» стала чемпионом национальной лиги, набрав 71 очко в 34 матчах и обойдя «Боруссию» (Дортмунд) по дополнительным показателям.