Лукас Эрнандес перейдёт в «ПСЖ»

«ПСЖ» купит защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрис Хокинс. Немецкий клуб уже дал игроку разрешение на поездку во Францию для прохождения медосмотра.
Индивидуальный контракт между защитником и «ПСЖ» уже заключён — срок договорённости будет составлять три года с возможностью продления на один сезон.
Дело осталось за клубами, они должны согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что парижане заплатят около € 47 млн за игрока.
В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Лукас Эрнандес провёл семь матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. «Бавария» стала чемпионом национальной лиги, набрав 71 очко в 34 матчах и обойдя «Боруссию» (Дортмунд) по дополнительным показателям.
- 29 июня 2023
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