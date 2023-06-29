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«Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе

«Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе
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Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль представил команде новых членов тренерского штаба: тренера вратарей Юрия Шишкина и главного аналитика Андера Карбахо, информирует официальный сайт «Спартака».

Отмечается, что работать в клубе на полноценной основе продолжат тренер по реабилитации Амадор Санчес и физиотерапевт Карлос Бартоломе. Они помогали красно-белым во второй половине прошлого сезона, а теперь подписали полноценный контракт с клубом.

«60-летний Шишкин — в прошлом опытнейший голкипер, который выступал в том числе в Бразилии и Южной Корее. Ранее он был тренером вратарей в различных клубах ближнего зарубежья и России, включая «Сатурн», «Крылья Советов» и «Кубань».

29-летний Карбахо входил в аналитический штаб «Лидса», когда клуб выступал в английской Премьер-лиге», — написала пресс-служба красно-белых о новых специалистах.

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