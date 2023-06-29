Гладилин: «Спартаку» и Хлусевичу не стоит задумываться над переходом в «Лацио» — надо идти

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи об интересе к защитнику красно-белых Даниилу Хлусевичу со стороны иностранных клубов. Ранее СМИ сообщали, что Хлусевич интересен «Дженоа», «Лацио», «Вероне», а также лиссабонскому «Спортингу».

«Лацио» — очень большой клуб. Наверное, агенты Хлусевича работают над его переходом. «Спартаку» и Даниилу не стоит задумываться — надо переходить. Это большой престиж, когда российского игрока приглашает «Лацио» — один из ведущих клубов Италии.

Пока Даниил даже не имел стабильного места в составе «Спартака», потому что в команде довольно большая ротация. Но Хлусевич — квалифицированный футболист с приличным потенциалом. Если возможный переход в «Лацио» не слухи, то надо переходить и стараться проявить себя», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.