Евгений Бушманов: не очень верю в переход Хлусевича в «Лацио». Даниилу ещё есть куда расти

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на слухи об интересе к защитнику красно-белых Даниилу Хлусевичу со стороны иностранных клубов. Ранее СМИ сообщали, что Хлусевич интересен «Дженоа», «Лацио», «Вероне», а также лиссабонскому «Спортингу».

«Не очень верю в переход Хлусевича в «Лацио» — прежде всего из-за обстановки в мире. Даниил — молодой игрок с хорошей скоростью, но ему ещё есть куда расти. Хлусевич может стать сильным игроком. Наверное, пока рано говорить, что он состоялся как стабильный игрок стартового состава, но данные хорошие», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Хлусевич провёл 26 игр за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт три результативные передачи.