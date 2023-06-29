«Спартак» объявил о возвращении троих футболистов из аренды

Московский «Спартак» объявил о возвращении из аренды троих футболистов, а также о привлечении к основной команде игроков из дубля. Также красно-белые сделали заявление относительно нескольких легионеров, которые всё ещё не вернулись в расположение клуба по разным причинам.
«К «Спартаку» присоединились вернувшиеся из аренд вратарь Илья Свинов, полузащитники Максим Лайкин и Константин Шильцов.
А ещё к тренировкам с первой командой привлекаются игроки дубля. Сегодня это были голкипер Семён Фадеев и защитник Никита Бозов.
Позднее в Москву вернётся Кристофер Мартинс, который выступал за сборную Люксембурга. Шамар Николсон принимает участие в Кубке КОНКАКАФ в составе национальной команды Ямайки. Томаш Тавареш, получивший серьёзное повреждение колена в расположении молодёжной сборной Португалии, пройдёт первый этап реабилитации на родине», — написала пресс-служба «Спартака» на клубном сайте.
- 29 июня 2023
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