«Будет суперигра». Чалов — о матче за Суперкубок с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что армейская команда активно готовится к матчу за Суперкубок России с «Зенитом», который пройдёт 15 июля.

«ЦСКА сейчас больше готовится к «Зениту» или старту сезона в РПЛ? Готовится к Суперкубку. Один матч, можно взять трофей. Будет суперигра.

Не такой большой отдых у нас получился. Последние дни тренировался сам, играли в футбол. Я особо сильно никогда не отдыхаю. С весом всё отлично, каждый день нас взвешивают. К сборам всегда подхожу в хорошем состоянии», — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.

«Зенит» — действующий победитель Российской Премьер-Лиги, он побеждает в лиге пятый раз подряд. В случае победы над ЦСКА клуб из Санкт-Петербурга завоюет Суперкубок России (Кубок сезона СССР) в девятый раз и в третий раз подряд. ЦСКА — действующий победитель Кубка России. Армейцы семь раз выигрывали Суперкубок.