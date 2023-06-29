Защитник «Спартака» Литвинов: не сказал бы, что у нас «группа смерти» в Кубке России

Российский защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России.
«Я бы не сказал, что у «Спартака» «группа смерти» в Кубке России. Во всех группах команды сильные. Нельзя недооценивать соперника, тем более в Кубке. Все понимают, что это ещё одна возможность побороться за титул, подняться вверх, проявить себя индивидуально, как футболист. Любая группа и любые команды будут биться. Матчи будут зрелищные», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, по результатам жеребьёвки в Кубке России сформировались следующие группы:
группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел»;
группа В: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»;
группа С: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»;
группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».
- 29 июня 2023
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