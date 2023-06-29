Нападающий Владислав Сарвели перешёл в «Локомотив»
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Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе российского форварда Владислава Сарвели в московский «Локомотив».
Сарвели — воспитанник «Чертаново», профессиональную карьеру россиянин начал в 2014 году. В 2020-м Владислав стал игроком «Крыльев Советов», а через два года присоединился к «Сочи».
За южную команду российский нападающий выступал под десятым игровым номером, в сезоне-2022/2023 он провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
В составе «Крыльев» Сарвели становился победителем первенства ФНЛ в сезоне-2020/2021, а также финалистом Кубка России. «Сочи» кампанию-2022/2023 завершил на десятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков. «Локомотив» стал восьмым.
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