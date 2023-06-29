Дмитрий Булыкин высказался о переходе Владислава Сарвели в «Локомотив»

Экс-нападающий «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Владислава Сарвели в московский «Локомотив».

«Насколько Сарвели хорошее или плохое приобретение, мы узнаем только спустя полгода или сезон. Когда есть глубина скамейки, легче добиваться результатов. Конкуренция между нападающими тоже приносит пользу для команды.

На футбольном поле всегда играет сильнейший. Я не удивлён трансферной политикой «Локомотива». Думаю, что мы ещё услышим о трансферах. Ждём новый сезон и посмотрим, как команда будет выступать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.