Камоцци: Чалову непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном отъезде форварда ЦСКА Фёдора Чалова в Европу. Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда европейских клубов к 25-летнему нападающему.

«Чалов — талантливый игрок, очень хороший, универсальный нападающий. Думаю, ему непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу. На мой взгляд, Фёдор готов — он сейчас в отличной форме, у него подходящий возраст, он уже играл в европейском чемпионате, хоть и недолго. Этот опыт ему, безусловно, будет полезен.

Если у Чалова будет предложение из сильной лиги, если оно его устроит, то ему не стоит откладывать возвращение в Европу. Дальше может быть тяжелее, ведь в РПЛ всё ещё нет еврокубков», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт»

В сезоне-2022/2023 на счету Чалова 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее Чалов высказался о предстоящем матче Суперкубка России.