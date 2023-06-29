Чалов: честно говоря, финал Кубка не пересматривал. Абстрагировался от футбола максимально

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как провёл отпуск в летнее межсезонье.
«Не могу сказать, что отпуск был сильно короткий. Конечно, всегда хочется больше. Отлично отдохнул, всё успел. Честно говоря, финал Кубка не пересматривал. В социальных сетях встречал последний спасённый пенальти. А так абстрагировался от футбола максимально.
Прошлый сезон получился самым удачным в карьере на данный момент. Большое спасибо команде, без них ничего бы этого не было», — приводит слова Чалова пресс-служба красно-синих.
Напомним, контракт Фёдора с московским ПФК ЦСКА истекает в конце 2024 года. В сезоне-2022/2023 Чалов провёл за красно-синих 41 матч, забив 24 мяча и отдав шесть голевых передач. Вместе с командой в прошедшем сезоне он стал победителем Кубка России.
- 29 июня 2023
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