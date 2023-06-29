Гранат: Сарвели — замена Игнатьеву. Помимо Дзюбы, в «Локо» должен быть лёгкий нападающий
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Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался насчёт перехода нападающего Владислава Сарвели в «Локомотив».
«Чемпионат России длинный, есть ещё Кубок России — «Локомотиву» нужна ротация. Недавно из команды ушёл Игнатьев. Уверен, что Сарвели пришёл на замену Ивану. Наверное, это не будет усилением стартового состава, но ротации уж точно. Помимо Дзюбы, в клубе должен быть ещё лёгкий скоростной нападающий. Это добавляет команде вариативности. Есть ещё Изидор, но абсолютно неясно, какая ситуация с иностранцами будет в чемпионате дальше. Трансфер Сарвели очень хороший для «Локомотива», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
О переходе Сарвели в «Локомотив» стало известно сегодня, 29 июня.
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