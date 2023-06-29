Дьяков: Сарвели никак не проявил себя в «Сочи». «Локомотив» мог взять кого-то другого

Бывший российский защитник «Ростова» и сборной России Виталий Дьяков прокомментировал переход нападающего Владислава Сарвели в московский «Локомотив».

«Если бы Сарвели перешёл в «Локомотив» год назад из «Крыльев Советов», то такой трансфер был бы понятен. Но в «Сочи» он себя никак не проявил. На сегодняшний день Владислав не выглядит игроком основного состава. Всё может поменяться, когда начнётся сезон.

«Локомотиву» нужен был форвард полегче. Для этого приобрели техничного и манёвренного футболиста. Конечно, можно было взять кого-то другого, но тренеру и руководству виднее — им решать задачи», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.