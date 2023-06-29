«Арсенал» договорился о продлении Салиба. Об этом будет объявлено в начале предсезонки

Руководство «Арсенала» согласовало все ключевые условия нового соглашения с французским защитником Вильямом Салиба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны подпишут документы после прибытия игрока в расположение команды для подготовки к сезону-2023/2024. Новый контракт будет действовать до конца июня 2027 года с возможностью автоматического продления ещё на один год.

В сезоне-2022/2023 на счету Салиба 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее «Арсенал» сообщил о трансфере форварда сборной Германии Кая Хаверца.